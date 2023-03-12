Владимир Путин может посетить Бурятию на следующей неделе

Владимир Путин может посетить Бурятию на следующей неделеПрезидент не был в республике со времен выборов главой Алексея Цыденова в 2017 году
На следующей неделе президент России Владимир Путин может посетить Бурятию. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к полпредству президента в Дальневосточном федеральном округе, и подтвердил собеседник, близкий к региональным властям. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову, но пока не получили ответа.
В рамках поездки Путин, по словам двух источников «Ведомостей», посетит «Улан-Удэнский авиационный завод» (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех»). По словам одного из собеседников «Ведомостей», президент уделит внимание «не только элитам республики, но и ее жителям».
Кроме того, как отмечают два собеседника «Ведомостей», Путин может в рамках поездки в регион, как традиционно бывает в таких случаях, встретиться с его руководителем. Бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов был переизбран на второй срок в сентябре 2022 г.
Согласно данным сайта Кремля, последний раз Путин посещал Бурятию в августе 2017 г. – перед первыми выборами Цыденова, когда он еще был в статусе врио главы республики. Тогда президент посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник, провел совещание по сохранению озера и Байкальской природной территории, и совещание по вопросам ликвидации природных пожаров. Уже в завершение поездки Путин встретился с Цыденовым.
Перед выборами главы Бурятии, когда переизбирался Цыденов, президент республику не посещал. Ближайшая кампания, которая состоится в субъекте, – выборы в народный хурал (парламент) в сентябре 2023 г. Выборы в заксобрания в 2023 г. помимо Бурятии пройдут и в Иркутской области, и в Забайкальском крае, и медийное поле этих трех регионов тесно интегрировано, напоминает политолог Александр Кынев.