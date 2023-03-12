Владимир Путин может посетить Бурятию на следующей неделе

Кроме того, как отмечают два собеседника «Ведомостей», Путин может в рамках поездки в регион, как традиционно бывает в таких случаях, встретиться с его руководителем. Бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов был переизбран на второй срок в сентябре 2022 г.