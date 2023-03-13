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В МИД РФ допустили продление зерновой сделки на 60 дней

Ведомости

Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Второй 120-дневный срок действия сделки истекает 18 марта. 

«Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», – отметил он (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, консультации в Женеве по зерновой сделке были «непростыми», Москва будет опираться на эффективность выполнения соглашения по экспорту своей сельхозпродукции при решении о новом продлении.

7 марта Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщил о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. 9 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае невыполнения части зерновой сделки, касающейся экспорта российского зерна и удобрений, прогноз по ее продлению будет пессимистичным.

22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.

Ранее по теме: В МИДе дали прогноз по продлению зерновой сделки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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