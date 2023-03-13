В МИД РФ допустили продление зерновой сделки на 60 дней

7 марта Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщил о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. 9 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае невыполнения части зерновой сделки, касающейся экспорта российского зерна и удобрений, прогноз по ее продлению будет пессимистичным.