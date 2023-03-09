В МИДе дали прогноз по продлению зерновой сделки
В случае невыполнения части зерновой сделки, касающейся экспорта российского зерна и удобрений, прогноз по ее продлению будет пессимистичным. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция велась в сообществе МИДа во «ВКонтакте».
«Если это будет бесконечно сваливаться в пике в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз пессимистический», — отметила она.
Захарова отметила, что при условии выполнения обоих направлений зерновой сделки «прогноз оптимистичный». Дипломат уточнила, что 13 марта в Женеве пройдут переговоры по продлению соглашения между представителями РФ и ООН.
Накануне, 8 марта, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение выполнения условий сделки. В ходе встречи Гутерриш призвал продлить зерновую сделку.
7 марта Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщило о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. В Киеве исходят из того, что этот вопрос с Москвой обсуждают партнеры Украины, отметил собеседник агентства.
Срок действия соглашения истекает 18 марта. Ранее в Киеве заявляли, что планируют продлить сделку на год и включить в нее порты Николаева. Позже продолжать выполнять соглашение призвали в госдепе и ООН. В российском МИДе отметили, что Москва готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии равноправия.
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.
Российские власти не раз обвиняли Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. В ООН продолжают утверждать, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.