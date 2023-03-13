МИД России призвал СБ ООН начать расследование подрыва «Северных потоков»
Совет Безопасности ООН должен принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что такая резолюция необходима в свете того, что в исключительной экономической зоне Дании в 30 км от места взрыва был обнаружен «предмет», который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства.
«Обнаруженная в ходе упомянутого обследования «находка» еще раз подчеркивает острую необходимость срочного принятия Советом Безопасности резолюции об учреждении Генсекретарем ООН соответствующей комиссии с целью пролить свет на все обстоятельства диверсии с тем, чтобы подобное не повторялось в будущем», – подчеркнула Захарова.
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых говорится о причастности некой проукраинской группировки к диверсиям на «Северных потоках». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных. В деле также не обнаружен «российский след».
Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.
В Кремле назвали публикации «скоординированным вбросом» и усомнились в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад ответить на запросы России о диверсии, а не допускать утечки в информационное поле.
До этого журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».