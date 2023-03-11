Bild: яхту Andromeda не могли использовать для подрыва «Северных потоков»

Помимо этого, для операции потребовалось большое количество оборудования для водолазов, для перевозки которого Andromeda не предназначена. Один из инструкторов по дайвингу, с которым разговаривал Bild, отметил, что для проведения такой операции потребовалось от четырех до восьми часов, и если бы лодка так долго стояла на одном месте, она также привлекла к себе внимание.