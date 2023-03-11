Bild: яхту Andromeda не могли использовать для подрыва «Северных потоков»
На якобы причастной к подрывам на «Северных потоках» яхте Andromeda нет технической возможности для спуска в воду задействованного количества взрывчатки, сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, именно на этой яхте немецкое следствие проводило обыски в январе 2023 г. Яхта была зафрахтована компанией Mola Yachting в немецком городе Бреге на острове Рюген. Bild уточнил, что Andromeda якобы проплыла из Ростока через Рюген в Борнхольм, где на глубине около 80 м были размещены не менее 1500 кг взрывчатки.
Издание усомнилось в этой версии, поскольку на яхте нет крана, чтобы безопасно спустить в воду такое количество взрывчатки, также, по мнению авторов, украинская диверсионная группа не могла провезти ее через Польшу и Германию, не обратив на себя внимание спецслужб и полиции.
Помимо этого, для операции потребовалось большое количество оборудования для водолазов, для перевозки которого Andromeda не предназначена. Один из инструкторов по дайвингу, с которым разговаривал Bild, отметил, что для проведения такой операции потребовалось от четырех до восьми часов, и если бы лодка так долго стояла на одном месте, она также привлекла к себе внимание.
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых говорится о причастности некой проукраинской группировки к диверсиям на «Северных потоках». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных. В деле также не обнаружен «российский след».
Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.
В Кремле назвали публикации «скоординированным вбросом» и усомнились в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад ответить на запросы России о диверсии, а не допускать утечки в информационное поле.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.