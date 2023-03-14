В Киеве раскритиковали продление зерновой сделки на 60 дней
Продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120 противоречит соглашению, Киев ожидает позицию ООН и Турции, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter.
«Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, следовательно позиция России о его продлении только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН. Мы ждем официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы», – написал он.
13 марта заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней. Второй 120-дневный срок действия сделки истекает 18 марта. По словам дипломата, консультации в Женеве по зерновой сделке были «непростыми», Москва будет опираться на эффективность выполнения соглашения по экспорту своей сельхозпродукции при решении о новом продлении.
Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г. представители Турции и ООН с одной стороны и представители России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется, в том числе в части бесплатной поставки арестованных в портах ЕС российских удобрений странам Африки. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.