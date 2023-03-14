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Россия согласна вновь продлить зерновую сделку только на 60 дней

Москва требует снять барьеры на вывоз российских удобрений и запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
HUGH RUTHERFORD / WFP / AFP

РФ не возражает против второго продления черноморской инициативы, или зерновой сделки, по вывозу зерна из южноукраинских портов. Вместе с этим Москва требует выполнения российской части сделки, а также сокращения длительности нового этапа действия соглашения в два раза по сравнению с предыдущими: со 120 дней до «не более 60». Об этом 13 марта заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам прошедших в Женеве переговоров.

В консультациях со стороны ООН приняли участие глава Управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных