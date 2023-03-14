Россия согласна вновь продлить зерновую сделку только на 60 дней

РФ не возражает против второго продления черноморской инициативы, или зерновой сделки, по вывозу зерна из южноукраинских портов. Вместе с этим Москва требует выполнения российской части сделки, а также сокращения длительности нового этапа действия соглашения в два раза по сравнению с предыдущими: со 120 дней до «не более 60». Об этом 13 марта заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам прошедших в Женеве переговоров.