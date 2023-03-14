Песков назвал условия для перехода ситуации на Украине в новое русло
Мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно до тех пор, пока требования России не будут учитываться. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Все требования Москвы прекрасно известны. Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен», – сказал он, отвечая на вопрос об изменении позиции Киева, чтобы появился мирный путь урегулирования конфликта.
Накануне, 13 марта, Песков также говорил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что цели спецоперации могут быть достигнуты только военным путем.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.