В Кремле анонсировали участие Путина в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
В среду, 15 марта, президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Анонс опубликован на сайте Кремля.
«В ходе заседания будут подведены итоги работы Генеральной прокуратуры за 2022 г. и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 г.», – следует из сообщения пресс-службы Кремля.
В 2022 г. расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры состоялось 25 апреля. Тогда же глава государства потребовал от надзорного ведомства активнее бороться с экстремизмом и вмешательством в дела России извне.
«Важно <...> решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне, на дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды», – заявил президент.