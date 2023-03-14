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В Кремле анонсировали участие Путина в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

Ведомости

В среду, 15 марта, президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Анонс опубликован на сайте Кремля.

«В ходе заседания будут подведены итоги работы Генеральной прокуратуры за 2022 г. и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 г.», – следует из сообщения пресс-службы Кремля.

В 2022 г. расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры состоялось 25 апреля. Тогда же глава государства потребовал от надзорного ведомства активнее бороться с экстремизмом и вмешательством в дела России извне.

«Важно <...> решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне, на дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды», – заявил президент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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