США пообещали продолжить полеты над Черным морем после инцидента с БПЛА
США продолжат полеты над Черным морем после инцидента с российскими Су-27 и американским беспилотником (БПЛА) MQ-9 Reaper. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, пишет «РИА Новости».
«Мы летаем над этим воздушным пространством на протяжении года, мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами», – сказал он журналистам. Кирби подчеркнул, что полеты проводятся для обеспечения безопасности США.
Представитель Белого дома добавил, что если российские власти хотят «послать сообщение о своем желании нас удержать от полетов над Черным морем, этого не случится».
14 марта европейское командование вооруженных сил США сообщило о перехвате двумя российскими самолетами Су-27 американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. Инцидент произошел утром того же дня около 9.03 мск. Уточняется, что один из российских Су-27 задел винт MQ-9, в результате американским военным пришлось потопить дрон.
Кирби сообщил, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте. Он добавил, что российские истребители уже перехватывали американские воздушные суда в этом районе, но этот случай «заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был».
По словам источника «Ведомостей», в отличие от тяжелых высотных БПЛА типа RQ-4, чьи полеты отображаются на ресурсе Flightradar24, полеты MQ-1C над Черным морем проходят с выключенным транспондером, но дают Украине не меньше ценной развединформации, это и стало одной из причин воздействия на американский беспилотник.