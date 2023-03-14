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США пообещали продолжить полеты над Черным морем после инцидента с БПЛА

Ведомости

США продолжат полеты над Черным морем после инцидента с российскими Су-27 и американским беспилотником (БПЛА) MQ-9 Reaper. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, пишет «РИА Новости».

«Мы летаем над этим воздушным пространством на протяжении года, мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами», – сказал он журналистам. Кирби подчеркнул, что полеты проводятся для обеспечения безопасности США.

Представитель Белого дома добавил, что если российские власти хотят «послать сообщение о своем желании нас удержать от полетов над Черным морем, этого не случится».

14 марта европейское командование вооруженных сил США сообщило о перехвате двумя российскими самолетами Су-27 американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. Инцидент произошел утром того же дня около 9.03 мск. Уточняется, что один из российских Су-27 задел винт MQ-9, в результате американским военным пришлось потопить дрон.

Кирби сообщил, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте. Он добавил, что российские истребители уже перехватывали американские воздушные суда в этом районе, но этот случай «заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был».

По словам источника «Ведомостей», в отличие от тяжелых высотных БПЛА типа RQ-4, чьи полеты отображаются на ресурсе Flightradar24, полеты MQ-1C над Черным морем проходят с выключенным транспондером, но дают Украине не меньше ценной развединформации, это и стало одной из причин воздействия на американский беспилотник.

Ранее по теме: США сообщили о столкновении российского Су-27 с американским дроном над Черным морем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных