США пообещали продолжить полеты над Черным морем после инцидента с БПЛА

«Мы летаем над этим воздушным пространством на протяжении года, мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами», – сказал он журналистам. Кирби подчеркнул, что полеты проводятся для обеспечения безопасности США.