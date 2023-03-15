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СМИ: поставки С-400 Турции задерживаются из-за запрета их продажи третьим странам

Ведомости

Поставки второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции задерживаются, поскольку Анкара не согласна с пунктом в соглашении о запрете на реэкспорт вооружений третьим странам. Об этом пишет газета Aydınlık.

По информации издания, министр обороны Турции Хулуси Акар попросил российскую сторону отказаться от этого пункта в соглашении, который, как отмечает газета, есть практически во всех контрактах на поставки вооружений. Например, Турция, напоминает издание, не смогла поставить в Пакистан и на Филиппины свои вертолеты с американскими двигателями, поскольку не получила разрешения от США.

При этом 14 марта глава одного из оборонных предприятий Турции Aselsan Халук Гергюн заявил, что стране больше не нужны С-300 или С-400, поскольку уже развито производство собственных систем ПВО Siper. Но их эффективная дальность поражения по итогам учебных стрельб составила всего 100 км, в то время как дальность С-400 достигает 400 км, отмечает Aydınlık.

В феврале директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что РФ не видит нерешаемых задач при реализации контракта на поставки Турции второго полка С-400.

25 сентября 2021 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS подтвердил намерение Анкары приобрести у Москвы второй полк зенитных ракетных систем С-400. Как отмечало агентство «РИА Новости», в прошлом году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил о подписании соответствующего контракта.

Рамочный контракт на поставку четырех дивизионов системы С-400 в Турцию стоимостью около $2,5 млрд был заключен в 2017 г., и первые две системы были поставлены в 2019 г. С этого момента между Турцией и Россией продолжаются переговоры о заказе и поставке оставшихся двух систем. Решение турецкой стороны вызвало критику и давление со стороны США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных