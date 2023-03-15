В Запорожской области сообщили об отражении атаки ВСУ
Российские силы отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции. Территорию не упустили, ситуация контролируемая», – рассказал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее член совета рассказал о проведении ВСУ «разведки боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков».
15 марта Рогов заявил, что украинские военные перебрасывает дополнительные силы на запорожский участок фронта. «Сейчас перебрасывается большое усиление боевиков ВСУ, прошедших подготовку на военных полигонах в ряде европейских стран, включая Польшу, Германию и Британию», – сказал член главного совета.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.