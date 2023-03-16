Минобороны сообщило о сбитом украинской истребителе МиГ-29 в ЛНР
Авиация ВКС России сбила украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке за 16 марта.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии было уничтожено до 50 украинских военных. На Краснолиманском направлении противник потерял более 100 военнослужащих, а на Донецком — до 275.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские военные уничтожили до 60 украинских военных, а также четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицу Д-20 и артиллерийскую систему М777 производства США. На Херсонском направлении противник потерял более 35 человек, один танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубицу Д-30.
Кроме того, в районе Камышевки ДНР был поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ, а в районе Ясенового был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300». Также под Константиновкой российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», а под Миньковкой — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Накануне, 15 марта, Минобороны РФ сообщило об активных действиях ВС РФ на Краснолиманском и Донецком направлениях, где потери украинской стороны, как утверждается, составили в общей сложности порядка 395 военнослужащих.