Минобороны сообщило о сбитом украинской истребителе МиГ-29 в ЛНР

На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские военные уничтожили до 60 украинских военных, а также четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицу Д-20 и артиллерийскую систему М777 производства США. На Херсонском направлении противник потерял более 35 человек, один танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубицу Д-30.