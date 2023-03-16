Газета
Политика

Минобороны сообщило о сбитом украинской истребителе МиГ-29 в ЛНР

Ведомости

Авиация ВКС России сбила украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке за 16 марта. 

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии было уничтожено до 50 украинских военных. На Краснолиманском направлении противник потерял более 100 военнослужащих, а на Донецком — до 275. 

На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские военные уничтожили до 60 украинских военных, а также четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицу Д-20 и артиллерийскую систему М777 производства США. На Херсонском направлении противник потерял более 35 человек, один танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубицу Д-30.

Кроме того, в районе Камышевки ДНР был поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ, а в районе Ясенового был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300». Также под Константиновкой российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», а под Миньковкой — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Накануне, 15 марта, Минобороны РФ сообщило об активных действиях ВС РФ на Краснолиманском и Донецком направлениях, где потери украинской стороны, как утверждается, составили в общей сложности порядка 395 военнослужащих.

Ранее по теме: В Запорожской области сообщили об отражении атаки ВСУ

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных