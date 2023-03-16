Комиссия ООН заявила об отсутствии признаков геноцида на Украине

Ранее в марте газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что США решили не направлять в Международный уголовный суд в Гааге данные о якобы совершенных Россией нарушениях на Украине, поскольку они опасаются, что это создаст прецедент, который впоследствии позволит обвинить американскую армию в совершении преступлений на территории третьих стран, таких как Афганистан или Ирак.