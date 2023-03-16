Комиссия ООН заявила об отсутствии признаков геноцида на Украине
Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине ООН не увидела признаков геноцида на территории страны, заявил председатель комиссии Эрик Месе.
«Мы не обнаружили, что на территории Украины имел место геноцид», – отметил Месе (цитата по «РИА Новости»).
Несмотря на это, в докладе Россию обвинили в якобы совершенных «нарушениях международного гуманитарного права и прав человека на Украине».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не признает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и его юрисдикцию. После начала военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. в МУС заявили, что намерены «как можно скорее» начать расследование нарушений, зафиксированных на территории Украины.
Ранее в марте газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что США решили не направлять в Международный уголовный суд в Гааге данные о якобы совершенных Россией нарушениях на Украине, поскольку они опасаются, что это создаст прецедент, который впоследствии позволит обвинить американскую армию в совершении преступлений на территории третьих стран, таких как Афганистан или Ирак.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.