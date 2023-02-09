МИД возложил вину за расстрел российских военнопленных на западных кураторов Киева

Это не первая запись расстрела российских военнопленных, которая появилась в интернете. В частности, 18 ноября 2022 г. в Telegram-каналах распространилось два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ. Позже верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что эти видеозаписи являются с высокой степенью вероятности подлинными, обстоятельства произошедшего должны быть расследованы.