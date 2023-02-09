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МИД возложил вину за расстрел российских военнопленных на западных кураторов Киева

Ведомости

Ответственность за расстрел российских военнослужащих, которые сдались ВСУ, полностью лежит на странах, которые «поставляют на Украину оружие и нацистскую идеологию». Такое заявление опубликовано на сайте МИД России.

«Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства. Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными», – сказано в заявлении.

Это заявление стало реакцией на появившиеся в сети видео, на котором «украинский неонацист в упор расстреливает из автомата в голову лежащего на земле с поднятыми руками российского военнопленного». Предположительно, в результате были убиты три человека, пишет МИД.

В МИДе подчеркнули, что СК России уже занимается изучением новых видеозаписей. «Уверены, что они не останутся безнаказанными», – заключили в ведомстве.

Это не первая запись расстрела российских военнопленных, которая появилась в интернете. В частности, 18 ноября 2022 г. в Telegram-каналах распространилось два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ. Позже верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что эти видеозаписи являются с высокой степенью вероятности подлинными, обстоятельства произошедшего должны быть расследованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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