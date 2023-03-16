МИД назвал отказ Дании в допуске к расследованию по «Северным потокам» махинацией
Отказ Дании предоставить России разрешение на участие в расследовании подрывов на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» Москва расценивает как «махинации» и «лохотрон». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».
«Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, которые по-моему никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают, но история с "Северными потоками", я думаю, не будет иметь такой финал, как многие другие истории, которые они закапывают и убирают, по одной простой причине – большие деньги на кону», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).
Ранее сегодня министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».