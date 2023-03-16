МИД назвал отказ Дании в допуске к расследованию по «Северным потокам» махинацией

«Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, которые по-моему никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают, но история с "Северными потоками", я думаю, не будет иметь такой финал, как многие другие истории, которые они закапывают и убирают, по одной простой причине – большие деньги на кону», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).