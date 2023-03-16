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Дания не разрешила России участвовать в расследовании подрыва «Северных потоков»

Ведомости

Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает The Local Denmark.

«Дания заявила, что не даст России разрешения на участие в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Позицию Дании подтвердил глава МИД Ларс Лекке Расмуссен», — сказано в сообщении. По словам Расмуссена, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».

14 марта зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия распространила среди членов Совета безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по расследованию на «Северных потоках». По словам Полянского, эти документы позволят убедиться, что «утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности».

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Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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