Россия показала ООН переписку с ФРГ и Данией по взрывам на «Северных потоках»
Россия распространила среди членов Совета безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по расследованию подрывов на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках» мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям», – сказано в сообщении.
Полянский добавил, что эти документы позволят убедиться, что «утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности».
О том, что Россия планирует распространить переписку с Германией, Данией и Швецией, Полянский сообщил 10 марта. Тогда он сообщил, что эти страны «отказывают в любом доступе к информации, отказывают в любом участии». Полянский тогда отметил, что голосование по резолюции о необходимости международного расследования диверсий должно пройти в конце марта. Однако сейчас многие страны – члены Совбеза ООН считают такое расследование ненужным, добавил он.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».