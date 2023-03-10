Полянский: Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по «Северным потокам»

«Они отказывают в любом доступе к информации, отказывают в любом участии, хотя мы заинтересованная сторона. Мы должны в нем [в расследовании] участвовать. Но они просто пишут нам письма, говорят: "Мы делаем то, что мы делаем, а вы занимайтесь своим делом”. <...> Чтобы быть транспарентными, мы скоро опубликуем эту переписку и распространим ее среди членов СБ ООН», – сказал он (цит. по ТАСС).