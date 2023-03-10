Полянский: Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по «Северным потокам»
Россия в скором времени опубликует и распространит среди членов Совета безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по расследованию подрывов на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джэксону Хинклу.
«Они отказывают в любом доступе к информации, отказывают в любом участии, хотя мы заинтересованная сторона. Мы должны в нем [в расследовании] участвовать. Но они просто пишут нам письма, говорят: "Мы делаем то, что мы делаем, а вы занимайтесь своим делом”. <...> Чтобы быть транспарентными, мы скоро опубликуем эту переписку и распространим ее среди членов СБ ООН», – сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Полянского, голосование по резолюции о необходимости международного расследования диверсий должно пройти в конце марта. Однако сейчас многие страны-члены Совбеза ООН считают такое расследование ненужным, добавил он.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».