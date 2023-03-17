Парламент Венгрии проголосует по ратификации членства Финляндии в НАТО 27 марта
Национальное собрание Венгрии 27 марта проголосует по ратификации членства Финляндии в НАТО, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в своем Twitter.
По его словам, лидер правящей фракции «Фидес» поддерживает присоединение Финляндии к альянсу.
«Парламентское голосование состоится 27 марта», – написал он.
Изначально ожидалось, что парламент Венгрии проголосует по заявке Финляндии в период с 6 по 9 марта, но затем голосование было перенесено, как заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, из-за распространения «вопиющей лжи» о Будапеште в Хельсинки и Стокгольме.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На данный момент только две страны блока НАТО — Венгрия и Турция — не ратифицировали протоколы о присоединении государств к альянсу. 1 марта парламент Финляндии поддержал законопроект о вступлении страны в НАТО.
Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.