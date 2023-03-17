Парламент Венгрии проголосует по ратификации членства Финляндии в НАТО 27 марта

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На данный момент только две страны блока НАТО — Венгрия и Турция — не ратифицировали протоколы о присоединении государств к альянсу. 1 марта парламент Финляндии поддержал законопроект о вступлении страны в НАТО.