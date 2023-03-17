Путин и Лукашенко обсудили подготовку Высшего госсовета Союзного государства
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону подготовку высшего государственного совета Союзного государства и экономическое сотрудничество, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Достаточно продолжительный, обстоятельный разговор. Обсуждали вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран, подготовку высшего государственного совета Союзного государства, вопрос возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров», – рассказал он.
Пресс-служба белорусского президента уточнила, что стороны обсудили сотрудничество в сфере импортозамещения и микроэлектроники, а также перспективы строительства транспортного коридора Север – Юг, который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран.
Как писали ранее «Ведомости», встреча Путина и Лукашенко в Москве состоится 6 апреля, в этот же день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства.
В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались 17 февраля в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Тогда стороны обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. До этого, 19 декабря 2022 г., Путин прилетал в Минск, это был первый его визит в белорусскую столицу за три года.