Путин и Лукашенко обсудили подготовку Высшего госсовета Союзного государства

В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались 17 февраля в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Тогда стороны обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. До этого, 19 декабря 2022 г., Путин прилетал в Минск, это был первый его визит в белорусскую столицу за три года.