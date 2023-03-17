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Путин и Лукашенко обсудили подготовку Высшего госсовета Союзного государства

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону подготовку высшего государственного совета Союзного государства и экономическое сотрудничество, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Достаточно продолжительный, обстоятельный разговор. Обсуждали вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран, подготовку высшего государственного совета Союзного государства, вопрос возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров», – рассказал он.

Пресс-служба белорусского президента уточнила, что стороны обсудили сотрудничество в сфере импортозамещения и микроэлектроники, а также перспективы строительства транспортного коридора Север – Юг, который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран.

Как писали ранее «Ведомости», встреча Путина и Лукашенко в Москве состоится 6 апреля, в этот же день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. 

В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались 17 февраля в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Тогда стороны обсудили  ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. До этого, 19 декабря 2022 г., Путин прилетал в Минск, это был первый его визит в белорусскую столицу за три года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных