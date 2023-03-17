Путин назначил военным прокурором Объединенной группировки войск Алексея Найду
Президент России Владимир Путин назначил военном прокурором Объединенной группировки войск (сил) (ОГВ(с) генерал-майора юстиции Алексея Найду. Такой указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«Назначить на пятилетний срок генерал-майора юстиции Найду Алексея Васильевича военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.
В январе этого года министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим ОГВ(с) начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова. Предыдущий командующий группировкой и одновременно главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал армии Сергей Суровикин, назначенный на этот пост в сентябре 2022 г., стал заместителем Герасимова. Еще двумя заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.