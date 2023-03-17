Путин назначил военным прокурором Объединенной группировки войск Алексея Найду

В январе этого года министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим ОГВ(с) начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова. Предыдущий командующий группировкой и одновременно главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал армии Сергей Суровикин, назначенный на этот пост в сентябре 2022 г., стал заместителем Герасимова. Еще двумя заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.