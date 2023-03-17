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Путин назначил военным прокурором Объединенной группировки войск Алексея Найду

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Президент России Владимир Путин назначил военном прокурором Объединенной группировки войск (сил) (ОГВ(с) генерал-майора юстиции Алексея Найду. Такой указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Назначить на пятилетний срок генерал-майора юстиции Найду Алексея Васильевича военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Кандидатуру Найды на эту должность ранее предложил Путин, а 15 марта Севфед – поддержал ее. До этого Найда занимал пост военного прокурора Черноморского флота.

В январе этого года министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим ОГВ(с) начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова. Предыдущий командующий группировкой и одновременно главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал армии Сергей Суровикин, назначенный на этот пост в сентябре 2022 г., стал заместителем Герасимова. Еще двумя заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных