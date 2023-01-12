Назначение начальника Генштаба командующим войсками в СВО связано с расширением масштаба их задач

Предыдущий командующий группировкой и одновременно главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал армии Сергей Суровикин, назначенный на этот пост в сентябре 2022 г., стал заместителем Герасимова. Еще двумя заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. «Повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», – говорится в сообщении Минобороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», как в Кремле расценивают назначение Герасимова командующим ОГВ и для чего это было сделано, ответил, что «это вопрос в Минобороны».