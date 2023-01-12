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Назначение начальника Генштаба командующим войсками в СВО связано с расширением масштаба их задач

Валерий Герасимов сможет использовать ресурсы всех Вооруженных сил России
Алексей Никольский Елена Мухаметшина
Новый командующий войсками в зоне специальной военной операции – начальник Генштаба Валерий Герасимов (на фото справа) сможет задействовать для выполнения задач значительные силы / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента России

Министерство обороны России объявило 11 января, что Сергей Шойгу произвел новые назначения в руководстве специальной военной операцией (СВО). Командующим Объединенной группировкой войск (сил) (ОГВ(с) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.

Предыдущий командующий группировкой и одновременно главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал армии Сергей Суровикин, назначенный на этот пост в сентябре 2022 г., стал заместителем Герасимова. Еще двумя заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. «Повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», – говорится в сообщении Минобороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», как в Кремле расценивают назначение Герасимова командующим ОГВ и для чего это было сделано, ответил, что «это вопрос в Минобороны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных