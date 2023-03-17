Эрдоган обсудил с генсеком НАТО вступление в альянс Швеции и Финляндии

Разговор состоялся после того, как стало известно, что голосование в турецком парламенте по ратификации заявки Финляндии состоится до всеобщих выборов в стране 14 мая 2023 г. В случае одобрения заявки турецким парламентом Хельсинки может вступить в альянс к лету текущего года – уже в конце марта по вопросу о ратификации должен проголосовать парламент еще одного члена альянса, не одобрившего заявку, – Венгрии. На данный момент заявку Финляндии одобрили 28 стран НАТО из 30.