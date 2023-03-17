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Эрдоган обсудил с генсеком НАТО вступление в альянс Швеции и Финляндии

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого стороны обсудили вступление Финляндии и Швеции в альянс, передает Anadolu.

Эрдоган в ходе разговора заявил, что у Хельсинки и Стокгольма разное отношение к этому процессу, и Анкара уже готова провести голосование в парламенте по ратификации заявки Финляндии. Переговорный процесс со Швецией же будет зависеть от «конкретных шагов», которые предпримут власти этой страны.

Разговор состоялся после того, как стало известно, что голосование в турецком парламенте по ратификации заявки Финляндии состоится до всеобщих выборов в стране 14 мая 2023 г. В случае одобрения заявки турецким парламентом Хельсинки может вступить в альянс к лету текущего года – уже в конце марта по вопросу о ратификации должен проголосовать парламент еще одного члена альянса, не одобрившего заявку, – Венгрии. На данный момент заявку Финляндии одобрили 28 стран НАТО из 30. 

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Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На данный момент только Венгрия и Турция, которые состоят в альянсе, не ратифицировали протоколы о присоединении государств к блоку. 

Согласно подписанным в июне 2022 г. договоренностям, Хельсинки и Стокгольм обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. В частности, страны обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме.

21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, вызвав возмущение турецких властей. Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО. После этого в Финляндии допускали, что могут вступить в блок без Швеции, но позже подчеркнули, что позиция Хельсинки по вступлению вместе с соседом не изменилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных