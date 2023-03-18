Захарова: «формула мира» Зеленского не имеет отношения к миру

«В целом же мнение властей «незалежной» по любой международной теме имело бы хоть какое-то значение только в том случае, если бы Украина сохраняла суверенитет и независимость от Вашингтона. Однако это не так. Киевский режим уже давно является инструментом США и других стран НАТО в борьбе с Россией. А они вовсе не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине», – сказала Захарова.