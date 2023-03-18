Захарова: «формула мира» Зеленского не имеет отношения к миру
Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» не имеет отношения к миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте министерства.
«Так называемая «формула мира» Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской «формулы» – добиться при помощи Запада капитуляции России», – подчеркнула Захарова.
Так официальный представитель МИДа прокомментировала твит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам переговоров с китайским коллегой Цинь Ганом. Кулеба написал, что в беседе он ««подчеркнул важность «формулы мира» Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине».
Захарова отметила, что таким образом украинская сторона в очередной раз предпринимает попытку дезинформации международного сообщества и собственных граждан, поскольку ни в этом твите, ни где-то еще Кулеба не предлагает проведения переговоров. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее отмечал, что число людей, которые выступают за мирные переговоры, растет, и назвал это «опасной тенденцией».
«В целом же мнение властей «незалежной» по любой международной теме имело бы хоть какое-то значение только в том случае, если бы Украина сохраняла суверенитет и независимость от Вашингтона. Однако это не так. Киевский режим уже давно является инструментом США и других стран НАТО в борьбе с Россией. А они вовсе не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине», – сказала Захарова.
Официальный представитель МИДа подчеркнула, что представитель Белого дома Джон Кирби раскритиковал предложение Китая по мирному урегулированию, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона продолжит поставлять вооружения и технику Украине.
«Со своей стороны мы неоднократно заявляли, что открыты к действительно серьезным предложениям Запада и Украины по политико-дипломатическому решению кризиса, однако язык ультиматумов для нас неприемлем», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, для устойчивого мира необходимо прекращение западных поставок вооружений Украине, прекращение боевых действий, нейтральный внеблоковый и безъядерный статус страны и признание «новых территориальных реалий», отмена всех санкций в отношении России и др.
В начале ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он.