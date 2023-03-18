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Зеленский ввел санкции в отношении президента Сирии Башара Асада

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц, а также в отношении иранских компаний и граждан Сирии, среди которых – президент республики Башар Асад. Документы опубликованы на сайте офиса украинского президента.

Помимо Асада, в санкционный список Украины также были включены премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, министр иностранных дел Фейсал Микдад. Также в него вошли один гражданин Ирана и 196 граждан России, в их числе – руководители региональных предприятий. Санкции устанавливаются сроком на 10 лет.

Ограничения были введены в отношении 137 российских предприятий сроком на 30 лет. В санкционный список вошли четыре авиакомпании из Ирана – грузовые Fars Air Qeshm и Pouya Air, и Mahan Airlines и Saha Airlines. В отношении иранских компаний санкции будут действовать в течение пяти лет.  

14 марта Асад прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча состоялась 15 марта, лидеры общались три часа. В ходе открытой части переговоров Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7% и обратил внимание на усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом.

Асад в свою очередь отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее». Он также выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли в начале февраля.

11 марта Зеленский подписал указ, который вводит ограничения против 287 юридических лиц и 120 физических лиц, среди них – российский оператор государственных лотерей «Спортлото». Также украинские власти внесли в список санкций компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора "Пари"», «Марафон», «БК "Олимп", а также зарегистрированную на Кипре букмекерскую контору "Париматч".

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных