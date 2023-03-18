Зеленский ввел санкции в отношении президента Сирии Башара Асада
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц, а также в отношении иранских компаний и граждан Сирии, среди которых – президент республики Башар Асад. Документы опубликованы на сайте офиса украинского президента.
Помимо Асада, в санкционный список Украины также были включены премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, министр иностранных дел Фейсал Микдад. Также в него вошли один гражданин Ирана и 196 граждан России, в их числе – руководители региональных предприятий. Санкции устанавливаются сроком на 10 лет.
Ограничения были введены в отношении 137 российских предприятий сроком на 30 лет. В санкционный список вошли четыре авиакомпании из Ирана – грузовые Fars Air Qeshm и Pouya Air, и Mahan Airlines и Saha Airlines. В отношении иранских компаний санкции будут действовать в течение пяти лет.
14 марта Асад прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча состоялась 15 марта, лидеры общались три часа. В ходе открытой части переговоров Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7% и обратил внимание на усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом.
Асад в свою очередь отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее». Он также выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли в начале февраля.
11 марта Зеленский подписал указ, который вводит ограничения против 287 юридических лиц и 120 физических лиц, среди них – российский оператор государственных лотерей «Спортлото». Также украинские власти внесли в список санкций компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора "Пари"», «Марафон», «БК "Олимп", а также зарегистрированную на Кипре букмекерскую контору "Париматч".