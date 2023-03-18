Экс-президент США Дональд Трамп заявил о его возможном задержании 21 марта
Бывший президент США Дональд Трамп ожидает, что во вторник, 21 марта, его арестуют. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление экс-главы государства в социальной сети Truth Social.
«Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет арестован во вторник на следующей неделе. Выходите на протесты, верните нашу страну!» – сообщил Трамп. Он написал, что знает это из-за «утечек» в «коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуре Манхэттена».
Агентство уточняет, что обвинения могут быть предъявлены по делу о выплате $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 г. за молчание о якобы имевшем место быть романе между ней и Трампом. Выплату якобы осуществил бывший личный адвокат и помощник экс-президента Майкл Коэн, который в 2018 г. признал себя виновным в нарушении финансирования избирательной кампании.
Адвокат бывшего президента США Сьюзен Нечелес сообщила Reuters, что прокуратура вызывала Трампа в начале марта для дачи показаний.
Трамп занимал должность 45-го президента США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. В ноябре 2022 г. он сообщил о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 г.
8 августа 2022 г. в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида ФБР провело обыски. По данным американских СМИ, речь шла о документах, которые экс-президент забрал с собой после ухода из Белого дома. В показаниях ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в мае Трамп добровольно вернул документы Национальному архиву США. Однако они содержали секретные сведения, в связи с чем минюст США распорядился проверить, не хранит ли Трамп у себя другие секретные документы. Сам Трамп и его сторонники назвали обыски частью политического преследования, проводимого администрацией Байдена.