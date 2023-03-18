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Пригожин заявил о планах увеличить число бойцов ЧВК «Вагнер» на 30 000 к маю

Ведомости

К середине мая количество бойцов ЧВК «Вагнер» может вырасти на 30 000 человек, заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. По его словам, результат по набору в ЧВК оказался неожиданным.

Пригожин ответил на вопрос журналистов об открытии в регионах, в том числе на базе спортивных клубов, центров по набору в ЧВК. Бизнесмена попросили рассказать, как проводится подготовка бойцов в этих клубах. Основатель ЧВК заявил, что такого результата, который есть на сегодняшний день, «не ожидали».

«У нас есть дни, когда мы набираем до 1200 человек в день, при этом среднее количество у нас колеблется от 500 до 800, так как сейчас идет активный рост», – заявил он в аудиосообщении, которое опубликовала в Telegram-канале пресс-служба Пригожина.

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Он допустил, что через какое-то время количество бойцов-рекрутов начнет снижаться, однако к середине мая ЧВК планирует увеличить количество бойцов подразделения примерно на 30 000 человек. 

Бизнесмен отметил, что раньше бойцов набирали в системе ФСИНа и только 30% из них были хорошо подготовлены, а 70% «требовали определенной корректировки». Теперь же, когда люди сразу сдают все необходимые нормы физподготовки, все 100% имеют «нормальную, хорошую физическую форму».

В феврале предприниматель сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер». О том, что компания вербует заключенных для участия в боевых действиях на Украине, стало известно в сентябре 2022 г. Пригожин долгое время отрицал свою причастность к формированию, однако в сентябре 2022 г. признал создание «Вагнера» в 2014 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных