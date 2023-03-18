Пригожин заявил о планах увеличить число бойцов ЧВК «Вагнер» на 30 000 к маю

«У нас есть дни, когда мы набираем до 1200 человек в день, при этом среднее количество у нас колеблется от 500 до 800, так как сейчас идет активный рост», – заявил он в аудиосообщении, которое опубликовала в Telegram-канале пресс-служба Пригожина.