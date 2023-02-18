Пригожин заявил об отсутствии связи ЧВК «Вагнер» с армией России

«Товарищ Макрон, вы живете в мире иллюзий и имеете крайне мало информации о том, что происходит в Африке и что происходит в Москве. Поэтому совершенно авторитетно вам заявляю: ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии», – говорится в заявлении Пригожина, которое опубликовала его пресс-служба.