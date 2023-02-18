Пригожин заявил об отсутствии связи ЧВК «Вагнер» с армией России
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его военная компания никогда не имела и не имеет отношения к российской армии. Так он прокомментировал высказывание о ЧВК президента Франции Эммануэля Макрона.
Макрон в пятницу, как пояснили СМИ в своем запросе Пригожину, рассказал, что год назад президент РФ Владимир Путин опровергал связь российской армии с ЧВК «Вагнер». Сейчас, по словам Макрона, военная компания «официально вошла в состав армии России и стала прямым инструментом РФ для совершения преступлений и сеяния хаоса».
«Товарищ Макрон, вы живете в мире иллюзий и имеете крайне мало информации о том, что происходит в Африке и что происходит в Москве. Поэтому совершенно авторитетно вам заявляю: ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии», – говорится в заявлении Пригожина, которое опубликовала его пресс-служба.
Бизнесмен подчеркнул, что его ЧВК – это частная армия, которая «действовала, действует и будет действовать по всему миру», и защищает тех, кого западные страны «унижали многие десятки лет».
20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон признает ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией», после этого минфин страны введет против нее дополнительные санкции. В ответ Пригожин заявил, что теперь «Вагнер» и американцы станут коллегами. ЧВК была признана «транснациональной преступной организацией» через неделю, под санкции также попали компании, связанные с «Вагнером».
В феврале предприниматель сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер». О том, что компания вербует заключенных для участия в боевых действиях на Украине, стало известно в сентябре 2022 г.
Пригожин долгое время отрицал свою причастность к формированию, однако в сентябре 2022 г. признал создание «Вагнера» в 2014 г.