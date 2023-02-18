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Пригожин заявил об отсутствии связи ЧВК «Вагнер» с армией России

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его военная компания никогда не имела и не имеет отношения к российской армии. Так он прокомментировал высказывание о ЧВК президента Франции Эммануэля Макрона. 

Макрон в пятницу, как пояснили СМИ в своем запросе Пригожину, рассказал, что год назад президент РФ Владимир Путин опровергал связь российской армии с ЧВК «Вагнер». Сейчас, по словам Макрона, военная компания «официально вошла в состав армии России и стала прямым инструментом РФ для совершения преступлений и сеяния хаоса». 

«Товарищ Макрон, вы живете в мире иллюзий и имеете крайне мало информации о том, что происходит в Африке и что происходит в Москве. Поэтому совершенно авторитетно вам заявляю: ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии», – говорится в заявлении Пригожина, которое опубликовала его пресс-служба. 

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Бизнесмен подчеркнул, что его ЧВК – это частная армия, которая «действовала, действует и будет действовать по всему миру», и защищает тех, кого западные страны «унижали многие десятки лет».

20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон признает ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией», после этого минфин страны введет против нее дополнительные санкции. В ответ Пригожин заявил, что теперь «Вагнер» и американцы станут коллегами. ЧВК была признана «транснациональной преступной организацией» через неделю, под санкции также попали компании, связанные с «Вагнером».

В феврале предприниматель сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер». О том, что компания вербует заключенных для участия в боевых действиях на Украине, стало известно в сентябре 2022 г.

Пригожин долгое время отрицал свою причастность к формированию, однако в сентябре 2022 г. признал создание «Вагнера» в 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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