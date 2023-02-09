Пригожин подтвердил прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

О том, что ЧВК «Вагнер» вербует заключенных, стало известно в сентябре 2022 г. Тогда в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. Контракт с заключенными, по словам мужчины на видео, заключается на полгода, после чего они не возвращаются в колонию, а якобы будут помилованы.