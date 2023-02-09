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Пригожин подтвердил прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в частную военную компанию прекращен, говорится в сообщении его пресс-службы.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — заявил он. Таким образом Пригожин ответил на вопрос о том, что набор новых участников в исправительных колониях не происходит больше месяца.

О том, что ЧВК «Вагнер» вербует заключенных, стало известно в сентябре 2022 г. Тогда в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. Контракт с заключенными, по словам мужчины на видео, заключается на полгода, после чего они не возвращаются в колонию, а якобы будут помилованы.

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В начале января Пригожин сообщил, что некоторых заключенных помиловали после того, как они приняли участие в спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процедура помилования осужденных, которые участвуют в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», осуществляется строго по российскому законодательству.

7 февраля руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что парламент может запретить СМИ указывать информацию о том, что участники добровольческих формирований отсидели в тюрьме. 24 января с просьбой закрепить такую норму на законодательном уровне Пригожин обратился к председателю Думы Вячеславу Володину.

Ранее по теме: Депутаты запретят СМИ указывать на тюремное прошлое добровольцев

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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