Пригожин подтвердил прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в частную военную компанию прекращен, говорится в сообщении его пресс-службы.
«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — заявил он. Таким образом Пригожин ответил на вопрос о том, что набор новых участников в исправительных колониях не происходит больше месяца.
О том, что ЧВК «Вагнер» вербует заключенных, стало известно в сентябре 2022 г. Тогда в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. Контракт с заключенными, по словам мужчины на видео, заключается на полгода, после чего они не возвращаются в колонию, а якобы будут помилованы.
В начале января Пригожин сообщил, что некоторых заключенных помиловали после того, как они приняли участие в спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процедура помилования осужденных, которые участвуют в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», осуществляется строго по российскому законодательству.
7 февраля руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что парламент может запретить СМИ указывать информацию о том, что участники добровольческих формирований отсидели в тюрьме. 24 января с просьбой закрепить такую норму на законодательном уровне Пригожин обратился к председателю Думы Вячеславу Володину.