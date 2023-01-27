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Кремль: помилование участвующих в СВО осужденных проходит по закону

Ведомости

Процедура помилования осужденных, которые участвуют в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», осуществляется строго по российскому законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин утверждал, что некоторых заключенных помиловали уже после того, как они побывали на фронте. Журналисты поинтересовались, сколько таких указов было подписано главой государства.

«Существуют указы открытые, и существуют указы с различными грифами секретности. Именно поэтому об указах я ничего не могу говорить. Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — сказал Песков.

Представитель Кремля также ответил на вопрос журналистов о награждении бойца ЧВК «Вагнер» Айка Гаспаряна, который был осужден в 2020 г. за разбой. Песков пояснил, что Гаспарян проявил героизм в ходе спецоперации, за что и получил государственную награду.

В начале января 2023 г. Пригожин заявил, что первая группа участников спецоперации из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. Комментируя эту информацию, Песков подчеркнул, что помилование «осуществляется в четком соответствии с законом».

24 января Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить дискредитацию участвующих в СВО добровольцев, в том числе бывших заключенных. Он указал на ряд СМИ, которые, по его словам, пытаются выставить осужденных в неприглядном свете, публикуя о них «негативную информацию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных