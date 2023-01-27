Кремль: помилование участвующих в СВО осужденных проходит по закону

«Существуют указы открытые, и существуют указы с различными грифами секретности. Именно поэтому об указах я ничего не могу говорить. Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — сказал Песков.