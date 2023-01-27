Кремль: помилование участвующих в СВО осужденных проходит по закону
Процедура помилования осужденных, которые участвуют в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», осуществляется строго по российскому законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин утверждал, что некоторых заключенных помиловали уже после того, как они побывали на фронте. Журналисты поинтересовались, сколько таких указов было подписано главой государства.
«Существуют указы открытые, и существуют указы с различными грифами секретности. Именно поэтому об указах я ничего не могу говорить. Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — сказал Песков.
Представитель Кремля также ответил на вопрос журналистов о награждении бойца ЧВК «Вагнер» Айка Гаспаряна, который был осужден в 2020 г. за разбой. Песков пояснил, что Гаспарян проявил героизм в ходе спецоперации, за что и получил государственную награду.
В начале января 2023 г. Пригожин заявил, что первая группа участников спецоперации из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. Комментируя эту информацию, Песков подчеркнул, что помилование «осуществляется в четком соответствии с законом».
24 января Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить дискредитацию участвующих в СВО добровольцев, в том числе бывших заключенных. Он указал на ряд СМИ, которые, по его словам, пытаются выставить осужденных в неприглядном свете, публикуя о них «негативную информацию».