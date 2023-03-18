Захарова: Россия согласовала продление зерновой сделки на 60 дней
Российская сторона согласовала продление зерновой сделки только на 60 дней, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы видим сообщения от сторон зерновой сделки, о том, что сделка продлена на 120 дней, мы неоднократно заявляли – и МИД, и представители России при ООН, о том, что российская сторона уведомила все стороны сделки о том, что продлевает сделку на 60 дней», – сказала Захарова.
По ее словам, стороны были уведомлены не только устно, но и специальными нотами. В своем Telegram-канале Захарова добавила, что «украинская сторона через белорусских коллег была уведомлена о 60 днях, как и турецкая, а также Генсек ООН».
Ранее ТАСС со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что срок зерновой сделки был продлен. Власти Украины сегодня также заявили о продлении зерновой сделки, уточнив, что черноморская инициатива будет действовать еще 120 дней. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер Украины Александр Кубраков. В ООН подтвердили, что зерновая сделка продлена, однако не уточнили, на какой срок.
14 марта замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней и о подтверждении ее пакетного характера. Он уточнил, что переговоры продолжаются, Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства выполнялись. В частности, речь идет о снятии всех санкций для поставки российской сельхозпродукции на международные глобальные рынки.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продление зерновой сделки на 60 дней «жестом доброй воли» в надежде на то, что условия второй части сделки, связанные с экспортом российских удобрений, будут выполнены.
Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г. представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется, в том числе в части бесплатной поставки арестованных в портах ЕС российских удобрений странам Африки.