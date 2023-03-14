Песков объяснил продление зерновой сделки «жестом доброй воли»

«Очевидно, что в целом то, что мы называем "сделкой" – вторая часть сделки, которая касается нас, до сих пор не выполнена. <...> Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были. Сделка не может стоять на одной ноге, поэтому в целом, конечно, условия для продления такие относительные. Но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации в надежде на то, что все-таки по прошествии такого продолжительного времени те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены», – сказал он.