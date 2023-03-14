В МИД России сообщили о продлении зерновой сделки
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки, подтвержден ее пакетный характер, передает ТАСС.
«Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер», – сказал он.
По словам Грушко, сделка была продлена на прежних условиях. Он добавил, что переговоры продолжаются, Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства выполнялись. В частности, речь идет о снятии всех санкций для поставки российской сельхозпродукции на международные глобальные рынки. Позже Грушко добавил, что процесс по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции идет, но медленно.
«Речь идет не только о самой возможности перевозки, доступа наших кораблей в иностранные порты, [но и] о страховке, а также необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране. Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники и так далее», – добавил он.
13 марта заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней. Второй 120-дневный срок действия сделки истекает 18 марта. По словам дипломата, консультации в Женеве по зерновой сделке были «непростыми», Москва будет опираться на эффективность выполнения соглашения по экспорту своей сельхозпродукции при решении о новом продлении.
Сегодня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120 противоречит соглашению.
Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г. представители Турции и ООН с одной стороны и представители России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется, в том числе в части бесплатной поставки арестованных в портах ЕС российских удобрений странам Африки. Изначально сделка была рассчитана до 18 ноября, позже ее продлили на 120 дней.