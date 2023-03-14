В МИД России сообщили о продлении зерновой сделки

Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г. представители Турции и ООН с одной стороны и представители России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется, в том числе в части бесплатной поставки арестованных в портах ЕС российских удобрений странам Африки. Изначально сделка была рассчитана до 18 ноября, позже ее продлили на 120 дней.