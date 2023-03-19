Новый глава Чукотки отправил в отставку региональное правительство

Кузнецов с 1990-х гг. работал в различных банковских и бизнес-структурах. С 2005 до 2013 г. он работал в структурах нефтегазохимического холдинга «Сибур», в том числе на руководящих должностях, к примеру заместителем генерального директора «Сибур-моторс», гендиректором «Сибур-полиэф», «Сибур-ПЭТФ» и др. При этом в его биографии ничего не говорится о его связи с регионом, которым предстоит теперь руководить.