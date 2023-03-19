Газета
Политика

Новый глава Чукотки отправил в отставку региональное правительство

Ведомости

Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотки Владислав Кузнецов отправил правительство округа в отставку в полном составе, сообщает пресс-служба правительства. 

Правительство ушло в отставку в соответствии с уставом региона, говорится в сообщении. Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин освободил губернатора Чукотки Романа Копина с поста главы региона по собственному желанию. На должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа президент назначил Владислава Кузнецова, который ранее был первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР).

В пресс-службе уточнили, что сотрудники кабмина и заместители губернатора будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

«Чукотский автономный округ красив и богат природными ресурсами, но главное его достояние – это люди. Моя задача – создать условия для того, чтобы каждый житель округа чувствовал себя защищенным и видел свое будущее в развивающемся родном крае», – цитирует сайт правительства Кузнецова.

Ранее по теме: Чем известен новый губернатор Чукотки

Он добавил, что рассчитывает на совместную работу с жителями и всегда «открыт к предложениям и идеям».

Копин возглавлял Чукотку с 2008 г. В начале февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Копин сам давно хотел уйти в отставку. Тогда один из собеседников издания отмечал, что решение будет полностью зависеть от поиска «достойной замены», поскольку «регион непростой».

Кузнецов с 1990-х гг. работал в различных банковских и бизнес-структурах. С 2005 до 2013 г. он работал в структурах нефтегазохимического холдинга «Сибур», в том числе на руководящих должностях, к примеру заместителем генерального директора «Сибур-моторс», гендиректором «Сибур-полиэф», «Сибур-ПЭТФ» и др. При этом в его биографии ничего не говорится о его связи с регионом, которым предстоит теперь руководить.

В 2013 г. Кузнецов был избран депутатом от «Единой России» курултая (заксобрания) Башкирии. В январе 2019 г. был назначен вице-губернатором Курганской области и проработал на этой должности до декабря 2021 г. В июне 2022 г., еще до референдумов о присоединении к России, указом главы ЛНР Леонида Пасечника был назначен первым зампредседателя правительства республики.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных