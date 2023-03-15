Путин назначил Владислава Кузнецова на должность и. о. главы Чукотки

В начале февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Копин сам давно хотел уйти в отставку. «Но в данном случае решение будет зависеть от того, найдут ли ему достойную замену, поскольку регион непростой», – объяснял один из собеседников издания.