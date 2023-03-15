Путин назначил Владислава Кузнецова на должность и. о. главы Чукотки
Президент России Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова, который ранее был первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР), на должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа, следует из информации на сайте Кремля.
«Назначить Кузнецова Владислава Гариевича временно исполняющим обязанности губернатора Чукотского автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Чукотского автономного округа», – говорится в указе президента.
Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в режиме видеоконференции провел встречу с Кузнецовым.
Пост главы Чукотки до этого занимал Роман Копин, который возглавлял ее с 2008 г. 15 марта Путин подписал указ об освобождении Копина с поста главы региона по собственному желанию.
В начале февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Копин сам давно хотел уйти в отставку. «Но в данном случае решение будет зависеть от того, найдут ли ему достойную замену, поскольку регион непростой», – объяснял один из собеседников издания.