Боррель: Косово и Сербия договорились о нормализации отношений при поддержке ЕС

«Для нас имеет большое значение, что в качестве приоритетного обязательства поставлено формирование [Приштиной] Сообщества сербских муниципалитетов, причем в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями в рамках диалога. Должен сказать, что я действительно рад этому. <...> Мы обозначили свои красные линии, думаю, мы сдвинулись вперед. Я верю, что Приштина выполнит или начнет выполнять свои обязательства, потому что отмечено, что [Приштина] немедленно начинает формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии», – заявил Вучич.