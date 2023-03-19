Боррель: Косово и Сербия договорились о нормализации отношений при поддержке ЕС
Власти Косово и Сербии достигли соглашения о реализации поддерживаемого Европейским союзом соглашения по нормализации отношений, заявил в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом в Приштине и Белграде заявили, что разногласия между сторонами переговоров сохраняются, пишет Reuters.
По данным агентства, соглашения удалось достичь в результате 12-часовых переговоров, которые провели премьер-министр Косово Альбин Курти, президент Сербии Александр Вучич и европейские официальные лица. Президент и премьер, как отмечается, провели отдельные встречи с Боррелем перед трехсторонней встречей в Северной Македонии. Вучич по итогам переговоров заявил, что стороны не договорились по всем пунктам.
«Несмотря на разногласия, у нас был достойный разговор», — сказал он на пресс-конференции.
Приштина обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Вучича.
«Для нас имеет большое значение, что в качестве приоритетного обязательства поставлено формирование [Приштиной] Сообщества сербских муниципалитетов, причем в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями в рамках диалога. Должен сказать, что я действительно рад этому. <...> Мы обозначили свои красные линии, думаю, мы сдвинулись вперед. Я верю, что Приштина выполнит или начнет выполнять свои обязательства, потому что отмечено, что [Приштина] немедленно начинает формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии», – заявил Вучич.
По данным Reuters, в приложении о реализации соглашения говорится, что ЕС обязуется организовать в течение 150 дней конференцию доноров для разработки пакета инвестиций и финансовой помощи для Косово и Сербии.
Боррель 27 февраля опубликовал полный текст проекта соглашения между властями Сербии и Косова, который в Белграде называют «франко-германским» планом урегулирования отношений между ними. Эксперты называют документ «фактическим признанием независимости Косова» и подозревают, что перед Сербией в случае его принятия останется только одно серьезное препятствие на пути в Евросоюз – отсутствие санкций против России, писали ранее «Ведомости».
План состоит из 11 пунктов. Наиболее важные из них касаются международного статуса Косова. Они утверждают отказ Сербии от установления каких-либо помех для вступления Косова в любые международные организации, включая ООН. Именно отсутствие представительства на главном всемирном форуме является одним из барьеров для повсеместного признания Приштины, которая по конституции Сербии является составной частью страны. Взамен Сербия получает право на прямую финансовую помощь национальным общинам на территории Косова, формализацию статуса Сербской православной церкви в регионе, а также защиту сербской культуры и религии.