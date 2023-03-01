Вучич может отпустить Косово в ООН

Тем не менее эти события вызвали политическую бурю в Сербии. К примеру, лидер Европейского движения косовских сербов Рада Трайкович у себя в Twitter сравнила Вучича со средневековым сербским патриархом Арсением III Черноевичем, по инициативе которого из Косова переселились в Воеводину более 40 000 этнических сербов. «Сербы в Косове близки к массовой эмиграции. И власти не делают ничего, чтобы стабилизировать ситуацию. Я боюсь, что план состоит в том, чтобы действительно допустить их отъезд. А без сербов никакого объединения общин не нужно. И «проблема» решена!» – уверена она. А лидер «правой» сербской партии «Движение за народную свободу» Мирослав Парович и вовсе назвал соглашение «государственным переворотом», который «еще больше усугубляет кризис», в котором находится сербская власть. А относительно умеренные представители «Народной партии» уже предложили Вучичу «объясниться в Скупщине» за свои действия.