Вучич может отпустить Косово в ООН

Вучич может отпустить Косово в ООНПоследним препятствием на пути Сербии в ЕС станет отсутствие санкций против России
Еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель 27 февраля опубликовал полный текст проекта соглашения между властями Сербии и Косова, который в Белграде называют «франко-германским» планом урегулирования отношений между ними. Эксперты называют документ «фактическим признанием независимости Косова» и подозревают, что перед Сербией в случае его принятия останется только одно серьезное препятствие на пути в Евросоюз – отсутствие санкций против России.
Жозеп Боррель санкционировал публикацию плана после состоявшихся 27 февраля в Брюсселе переговоров между президентом Сербии Александром Вучичем и главой Косова Альбином Курти при посредничестве евродипломатов. Боррель констатировал, что оба политика «проявили ответственность» и не стали вносить поправки в документ.
План состоит из 11 пунктов. Наиболее важные из них касаются международного статуса Косова. Они утверждают отказ Сербии от установления каких-либо помех для вступления Косова в любые международные организации, включая ООН. Именно отсутствие представительства на главном всемирном форуме является одним из барьеров для повсеместного признания Приштины, которая по конституции Сербии является составной частью страны. Взамен Сербия получает право на прямую финансовую помощь национальным общинам на территории Косова, формализацию статуса Сербской православной церкви в регионе, а также защиту сербской культуры и религии. Александр Вучич уже объявил, что, несмотря на публикацию документа, он все еще является лишь проектом и переговоры должны быть продолжены.
Тем не менее эти события вызвали политическую бурю в Сербии. К примеру, лидер Европейского движения косовских сербов Рада Трайкович у себя в Twitter сравнила Вучича со средневековым сербским патриархом Арсением III Черноевичем, по инициативе которого из Косова переселились в Воеводину более 40 000 этнических сербов. «Сербы в Косове близки к массовой эмиграции. И власти не делают ничего, чтобы стабилизировать ситуацию. Я боюсь, что план состоит в том, чтобы действительно допустить их отъезд. А без сербов никакого объединения общин не нужно. И «проблема» решена!» – уверена она. А лидер «правой» сербской партии «Движение за народную свободу» Мирослав Парович и вовсе назвал соглашение «государственным переворотом», который «еще больше усугубляет кризис», в котором находится сербская власть. А относительно умеренные представители «Народной партии» уже предложили Вучичу «объясниться в Скупщине» за свои действия.
Депутаты-националисты от четырех оппозиционных партий требуют отставки Александра Вучича. Сербская православная церковь в Белграде начала служить молебны «за наши святыни» в Косове и Метохии. Первый эмоциональный всплеск может уже в ближайшие дни вырасти во что-то более серьезное после следующих публичных выступлений Вучича по косовскому вопросу. Пока президент лишь показал у себя в соцсетях, что «делает вид, что не устал» и после «пятого умывания» собирается работать дальше. «Сегодня вечером я отвечаю всем политическим манипуляторам и медиаманипуляторам, которые растопчут свою страну ради крохи власти», – анонсировал свое очередное публичное выступление он. Его прошлые беседы с прессой, посвященные косовской проблеме, содержали в основном заверения, что президент не собирается признавать независимость Косова, а также целый шквал отповедей оппонентам, регулярно обвиняющим Вучича в предательстве страны.
Между тем представители ЕС всячески приветствуют прогресс в сделке. Жозеп Боррель объявил о «прогрессе и ответственности» обеих сторон, поддержали сделку и в МИД Германии. Даже посол Норвегии в Сербии заявил, что его страна поддерживает соглашение и надеется на скорую нормализацию отношений Косова и Сербии. ЕС подкрепляет свои пожелания не только давлением, на которое не раз жаловался Вучич. 28 февраля стало известно о том, что ЕС выделит Сербии 610 млн евро безвозвратно на строительство железной дороги между Белградом и Нишем. Общую стоимость проекта Александр Вучич оценивает в 2,7 млрд евро, из которых лишь 525 млн будут потрачены из бюджета страны.
Сербские политологи полагают, что даже «фактическое признание независимости» Косова сделает страну «лишь немного ближе» к вступлению в Евросоюз. Именно это, как чуть ли не главную цель своего правления, неоднократно называл Вучич. Главным препятствием они по-прежнему считают отказ Сербии от введения антироссийских санкций. «Если и будет видимое движение, то, я думаю, в санкциях против России. Речь может идти по крайней мере о начальных шагах в этом направлении. С одной стороны, давление возрастет, с другой – готовность Сербии возрастет. Ведь это индикатор того, будет ли Европа и дальше рассматривать Сербию как надежного партнера и придут ли инвесторы в Сербию», – сказала агентству «Бета» лидер Европейского движения в Сербии Елица Минич.
Сильней всего смущает сербов в проекте документа признание паспортов, дипломов и автономеров Косово, говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. И, конечно, в этом же ряду «вопрос непротиводействия» со стороны Сербии вступлению Косово в различные международные организации. «Эти пункты являются наиболее опасными для Вучича и я сомневаюсь, что они будут приняты», – говорит он. Но все это вряд ли поможет Сербии стать членом Евросоюза. «Это невозможно в силу многих причин, но прежде всего, в силу того, что ни одна страна-член ЕС кровно не заинтересована в Сербии», – говорит Бондаренко. Евросоюз не готов принять еще 7 миллионов человек. Взвешивая эти риски, Вучич, вероятней всего, не введет санкции против России: «Все останется на уровне деклараций».