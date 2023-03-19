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Рогов рассказал об «информационно-психологической» спецоперации Киева

Ведомости

Киев начал информационно-психологическую спецоперацию, чтобы снизить бдительность армии РФ и общества, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинские войска готовятся к наступлению на Запорожском направлении.

«Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьезно усиливается», — сказал Рогов.

По его данным, противник прощупывает линию обороны и проводит разведку боем, в том числе путем заброски диверсантов, а российская армия знает о планах украинских сил. Попытка наступления может стать роковой для всей их группировки, считает Рогов.

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В своем Telegram-канале чиновник также рассказал о предварительных итогах новой атаки ВСУ в Пологовском районе Запорожской области. По его словам, колонна была обнаружена с воздуха, «по ней отработали» артиллеристы.

«Не прошло и четырех дней с момента предыдущей разведки боем, которую предприняли боевики ВСУ на этом же направлении. Тогда они тоже были обнаружены и накрыты артиллерией, а затем зачищены ПТУРами и пулеметным огнем», – написал он.

15 марта Рогов заявил, что украинские военные перебрасывает дополнительные силы на запорожский участок фронта. По его словам, боевики ВСУ прошли подготовку на военных полигонах в ряде европейских стран, включая Польшу, Германию и Британию.

В начале месяца он говорил, что ВСУ формируют ударную группировку для наступления на территорию региона с целью выхода к морю.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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