Песков: все передвижения Путина в Мариуполе были спонтанными

Песков рассказал, что президент ездил по Мариуполю за рулем, поскольку он любит водить. «Что самое интересное, возвращаясь к Мариуполю, как такового кортежа не было, очень компактная группа машин, в одной из них он сам был водителем. И машины двигались по Мариуполю – а президент проехал по городу, все посмотрел, полностью соблюдая правила дорожного движения», – рассказал пресс-секретарь. Он отметил, что движение в городе из-за визита Путина не блокировалось.