Песков: все передвижения Путина в Мариуполе были спонтанными
Общение президента России Владимира Путина с жителями Мариуполя, его поход в гости и другие передвижения по городу были спонтанными, рассказал журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Дальше президент отправился в Мариуполь. Изначально в плане было просто посещение жилого комплекса. Ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались. Все это было абсолютно спонтанно. Также спонтанно абсолютно дальше президент поехал посмотреть стеллу, посмотрел памятник, парк посмотрел», – рассказал Песков.
По словам пресс-секретаря, также не были запланированы и остальные перемещения президента по городу, включая посещение филармонии.
«Эта идея тоже родилась по ходу. Поэтому, по сути, у президента состоялась такая полноформатная рабочая поездка», – пояснил Песков.
Он также заверил, что «ни по линии администрации, ни по линии каких-либо специальных служб, ни по линии Министерства обороны» не планировалась поездка Путина в штаб спецоперации в Ростове-на-Дону, куда президент успел на один из докладов по направлениям. После Путин отдельно «и достаточно долго» говорил с командующим российской группировкой войск в зоне проведения спецоперации Валерием Герасимовым.
Песков рассказал, что президент ездил по Мариуполю за рулем, поскольку он любит водить. «Что самое интересное, возвращаясь к Мариуполю, как такового кортежа не было, очень компактная группа машин, в одной из них он сам был водителем. И машины двигались по Мариуполю – а президент проехал по городу, все посмотрел, полностью соблюдая правила дорожного движения», – рассказал пресс-секретарь. Он отметил, что движение в городе из-за визита Путина не блокировалось.
Песков добавил, что в планах президента есть визиты в другие регионы в течение ближайших двух-трех недель, но не стал уточнять, о каких субъектах идет речь.
18 марта, в девятую годовщину присоединения Крыма к России, Путин посетил Севастополь, сообщала пресс-служба Кремля. Президенту представили Школу искусств и детский центр «Корсунь» у Херсонеса Таврического. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что детскую Школу искусств президент должен был открыть по видеосвязи, но Путин приехал на полуостров «за рулем». Позднее стало известно, что президент впервые посетил Донбасс, прилетев в Мариуполь на вертолете.