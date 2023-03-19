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Политика

Вучич оценил последствия решения суда в Гааге об ордере на арест Путина

Ведомости

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина будет иметь негативные политические последствия, оно говорит о нежелании обсуждать перемирие, заявил в интервью газете «Политика» президент Сербии Александр Вучич.

По мнению Вучича, решение МУСа будет иметь плохие политические последствия, которые негативно отразятся на жизни людей. Оно показывает, что есть большое нежелание говорить о мире и перемирии, заявил сербский президент. 

«Отлично, теперь вы обвинили его в военных преступлениях. И с кем вы теперь будете разговаривать?» — сказал он.

Цель этого решения суда в Гааге была в том, чтобы российскому президенту стало «трудно общаться» и чтобы его собеседники думали, что они разговаривают с «военным преступником», считает Вучич.

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Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными. Об этом же заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: по ее словам, решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать российского президента в случае его визита в Германию. Как писала Die Zeit, решение МУСа обязывает государства – члены суда, в том числе Германию, арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. После этого посол России в ФРГ Сергей Нечаев сказал, что заявления официальных лиц Германии вызывают озабоченность и показывают стремление к эскалации конфликта с Россией.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сегодня поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ. В пресс-службе СКР пояснили, что соответствующее поручение дано центральному аппарату ведомства.

Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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