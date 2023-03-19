Вучич оценил последствия решения суда в Гааге об ордере на арест Путина
Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина будет иметь негативные политические последствия, оно говорит о нежелании обсуждать перемирие, заявил в интервью газете «Политика» президент Сербии Александр Вучич.
По мнению Вучича, решение МУСа будет иметь плохие политические последствия, которые негативно отразятся на жизни людей. Оно показывает, что есть большое нежелание говорить о мире и перемирии, заявил сербский президент.
«Отлично, теперь вы обвинили его в военных преступлениях. И с кем вы теперь будете разговаривать?» — сказал он.
Цель этого решения суда в Гааге была в том, чтобы российскому президенту стало «трудно общаться» и чтобы его собеседники думали, что они разговаривают с «военным преступником», считает Вучич.
Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными. Об этом же заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: по ее словам, решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.
Министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать российского президента в случае его визита в Германию. Как писала Die Zeit, решение МУСа обязывает государства – члены суда, в том числе Германию, арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. После этого посол России в ФРГ Сергей Нечаев сказал, что заявления официальных лиц Германии вызывают озабоченность и показывают стремление к эскалации конфликта с Россией.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сегодня поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ. В пресс-службе СКР пояснили, что соответствующее поручение дано центральному аппарату ведомства.
Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его.