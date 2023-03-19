Вучич оценил последствия решения суда в Гааге об ордере на арест Путина

Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными. Об этом же заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: по ее словам, решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.