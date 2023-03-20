«Коммерсантъ» узнал о предстоящем отказе от iPhone в администрации президента

Запрет на использование гаджетов Apple не первая рекомендация в области технологий, которую федеральные власти дают чиновникам. В июне 2022 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение главе Минцифры Максуту Шадаеву перевести глав регионов на российские мессенджеры. В планах было отказаться не только от Telegram и WhatsApp, но также заменить облачное ПО Google Docs, почтовый сервис Microsoft Exchange и др. В частности, в конце июня сотрудникам Минэкономразвития запретили использовать зарубежные сервисы видеосвязи Skype и Zoom и предложили перейти на отечественные Trueconf и VKTeam.