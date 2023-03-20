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«Коммерсантъ» узнал о предстоящем отказе от iPhone в администрации президента

Ведомости

До конца марта сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) необходимо избавиться от iPhone. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которые присутствовали на семинаре в Подмосковье, где и было дано указание.

Такое решение, говорят собеседники издания, принято из соображений безопасности — якобы гаджеты Apple в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных стран по сравнению с другими смартфонами.

По словам одного из собеседников, среди участников семинара возникла дискуссия о необходимости такой меры. Точку в обсуждении поставил первый заместитель руководителя администрации президента (АП) России Сергей Кириенко, установив крайний срок выполнения указания — 1 апреля.

Другой собеседник газеты, осведомленный о реализации этого распоряжения, допустил, что закупку новых «безопасных» смартфонов для сотрудников АП проведет Кремль. Еще один источник, близкий к АП, заявил, что запрет на использование гаджетов Apple может коснуться и чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

Один из собеседников уточнил, что вместо iPhone сотрудникам АП предложили купить смартфоны с операционной системой Android, ее китайскими аналогами или российской «Авророй» (разработана компанией «Открытая мобильная платформа» — «дочкой» ПАО «Ростелеком»).

Запрет на использование гаджетов Apple не первая рекомендация в области технологий, которую федеральные власти дают чиновникам. В июне 2022 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение главе Минцифры Максуту Шадаеву перевести глав регионов на российские мессенджеры. В планах было отказаться не только от Telegram и WhatsApp, но также заменить облачное ПО Google Docs, почтовый сервис Microsoft Exchange и др. В частности, в конце июня сотрудникам Минэкономразвития запретили использовать зарубежные сервисы видеосвязи Skype и Zoom и предложили перейти на отечественные Trueconf и VKTeam.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных