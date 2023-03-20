«Коммерсантъ» узнал о предстоящем отказе от iPhone в администрации президента
До конца марта сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) необходимо избавиться от iPhone. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которые присутствовали на семинаре в Подмосковье, где и было дано указание.
Такое решение, говорят собеседники издания, принято из соображений безопасности — якобы гаджеты Apple в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных стран по сравнению с другими смартфонами.
По словам одного из собеседников, среди участников семинара возникла дискуссия о необходимости такой меры. Точку в обсуждении поставил первый заместитель руководителя администрации президента (АП) России Сергей Кириенко, установив крайний срок выполнения указания — 1 апреля.
Другой собеседник газеты, осведомленный о реализации этого распоряжения, допустил, что закупку новых «безопасных» смартфонов для сотрудников АП проведет Кремль. Еще один источник, близкий к АП, заявил, что запрет на использование гаджетов Apple может коснуться и чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.
Один из собеседников уточнил, что вместо iPhone сотрудникам АП предложили купить смартфоны с операционной системой Android, ее китайскими аналогами или российской «Авророй» (разработана компанией «Открытая мобильная платформа» — «дочкой» ПАО «Ростелеком»).
Запрет на использование гаджетов Apple не первая рекомендация в области технологий, которую федеральные власти дают чиновникам. В июне 2022 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение главе Минцифры Максуту Шадаеву перевести глав регионов на российские мессенджеры. В планах было отказаться не только от Telegram и WhatsApp, но также заменить облачное ПО Google Docs, почтовый сервис Microsoft Exchange и др. В частности, в конце июня сотрудникам Минэкономразвития запретили использовать зарубежные сервисы видеосвязи Skype и Zoom и предложили перейти на отечественные Trueconf и VKTeam.