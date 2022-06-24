«Коммерсантъ» узнал о запрете использовать WhatsApp сотрудникам Минэкономики
Директор департамента цифровой трансформации Минэкономразвития Александр Маслов направил письмо сотрудникам министерства, в котором заявил о недопустимости использования иностранных сервисов видео-конференц-связи для работы, и предложил перейти на отечественные Trueconf и VKTeam, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
В министерстве отказались комментировать детали служебной переписки и отметили, что сотрудники в основном общаются через корпоративную электронную почту. Там также уточнили, что министерство работает над внедрением российского мессенджера, например, Telegram использовать не запрещено.
В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил чиновникам в федеральных и региональных органах власти отказаться от иностранных мессенджеров для рабочих переписок.
Российские разработчики в связи с таким поручением ждут роста спроса на свои решения в несколько раз. В IVA Technologies (сервис IVA MCU) заявили, что спрос на решения компании в B2G во II квартале вырос в 3-4 раза по сравнению с первым. В Vinteo рассказали о росте спроса втрое на систему видео-конференц-связи, а 45% приходится на B2B. В TrueConf также сообщили о серьезном росте спроса с начала марта.