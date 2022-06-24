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«Коммерсантъ» узнал о запрете использовать WhatsApp сотрудникам Минэкономики

Ведомости

Директор департамента цифровой трансформации Минэкономразвития Александр Маслов направил письмо сотрудникам министерства, в котором заявил о недопустимости использования иностранных сервисов видео-конференц-связи для работы, и предложил перейти на отечественные Trueconf и VKTeam, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В министерстве отказались комментировать детали служебной переписки и отметили, что сотрудники в основном общаются через корпоративную электронную почту. Там также уточнили, что министерство работает над внедрением российского мессенджера, например, Telegram использовать не запрещено.

В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил чиновникам в федеральных и региональных органах власти отказаться от иностранных мессенджеров для рабочих переписок.

Российские разработчики в связи с таким поручением ждут роста спроса на свои решения в несколько раз. В IVA Technologies (сервис IVA MCU) заявили, что спрос на решения компании в B2G во II квартале вырос в 3-4 раза по сравнению с первым. В Vinteo рассказали о росте спроса втрое на систему видео-конференц-связи, а 45% приходится на B2B. В TrueConf также сообщили о серьезном росте спроса с начала марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных