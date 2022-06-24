«Коммерсантъ» узнал о запрете использовать WhatsApp сотрудникам Минэкономики

Российские разработчики в связи с таким поручением ждут роста спроса на свои решения в несколько раз. В IVA Technologies (сервис IVA MCU) заявили, что спрос на решения компании в B2G во II квартале вырос в 3-4 раза по сравнению с первым. В Vinteo рассказали о росте спроса втрое на систему видео-конференц-связи, а 45% приходится на B2B. В TrueConf также сообщили о серьезном росте спроса с начала марта.