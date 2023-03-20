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Политика

В Кремле не смогли подтвердить данные о запрете iPhone в администрации президента

Ведомости

В служебных целях сотрудникам администрации президента (АП) запрещено использовать любые смартфоны вне зависимости от установленной операционной системой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В служебных целях смартфоны понятно, что использовать нельзя — какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон — это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система [установлена] — "Андроид" или iOS», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Песков уточнил, что категорированные переговоры и материалы также не пересылаются с использованием смартфонов. Публикацию «Коммерсанта» о запрете пользоваться iPhone с 1 апреля для сотрудников АП представитель Кремля подтвердить не смог.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что до конца марта сотрудникам АП дали указание избавиться от гаджетов Apple. Такое решение, говорят собеседники издания, принято из соображений безопасности: якобы гаджеты Apple в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных стран по сравнению с другими смартфонами. Источники утверждают, что сотрудникам АП предложили купить смартфоны с операционной системой Android, ее китайскими аналогами или российской «Авророй» (разработана компанией «Открытая мобильная платформа» — «дочкой» ПАО «Ростелеком»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных