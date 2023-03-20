В Кремле не смогли подтвердить данные о запрете iPhone в администрации президента

Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что до конца марта сотрудникам АП дали указание избавиться от гаджетов Apple. Такое решение, говорят собеседники издания, принято из соображений безопасности: якобы гаджеты Apple в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных стран по сравнению с другими смартфонами. Источники утверждают, что сотрудникам АП предложили купить смартфоны с операционной системой Android, ее китайскими аналогами или российской «Авророй» (разработана компанией «Открытая мобильная платформа» — «дочкой» ПАО «Ростелеком»).