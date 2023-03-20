В Кремле не смогли подтвердить данные о запрете iPhone в администрации президента
В служебных целях сотрудникам администрации президента (АП) запрещено использовать любые смартфоны вне зависимости от установленной операционной системой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В служебных целях смартфоны понятно, что использовать нельзя — какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон — это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система [установлена] — "Андроид" или iOS», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Песков уточнил, что категорированные переговоры и материалы также не пересылаются с использованием смартфонов. Публикацию «Коммерсанта» о запрете пользоваться iPhone с 1 апреля для сотрудников АП представитель Кремля подтвердить не смог.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что до конца марта сотрудникам АП дали указание избавиться от гаджетов Apple. Такое решение, говорят собеседники издания, принято из соображений безопасности: якобы гаджеты Apple в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных стран по сравнению с другими смартфонами. Источники утверждают, что сотрудникам АП предложили купить смартфоны с операционной системой Android, ее китайскими аналогами или российской «Авророй» (разработана компанией «Открытая мобильная платформа» — «дочкой» ПАО «Ростелеком»).