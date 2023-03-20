Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит в Россию будет плодотворным

На следующий день, 21 марта, будет основной день государственного визита председателя КНР, в рамках которого состоится церемония официальной встречи, которая начнется в 15:00 мск, переговоры в узком и расширенном составе, подписание документов, а также заявления для СМИ. Песков также отметил, что в ходе переговоров глав государств будут затронуты темы мирного плана Китая по Украине. По словам Пескова, Путин даст исчерпывающие разъяснения по ситуации на Украине.