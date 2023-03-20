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Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит в Россию будет плодотворным

Ведомости

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву будет плодотворным. С таким заявлением выступил китайский лидер по прибытии в Россию.

«Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Си Цзиньпин также добавил, что рассчитывает обсудить с Путиным международные темы и наметить план развития стратегического взаимодействия. Председатель КНР выразил готовность стоять на страже мирового порядка, основанного на международном правопорядке, вместе с Россией. 

Китайский лидер поблагодарил президента России за приглашение «прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом» и выразил слова «приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России». Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, которые связаны «горами и реками».

Си Цзиньпин приземлился сегодня, 20 марта, в Москве в аэропорту «Внуково». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что неформальная беседа между Путиным и Си состоится 20 марта ориентировочно в 16:30 мск, она будет проходить один на один и продолжится за неформальным обедом.

На следующий день, 21 марта, будет основной день государственного визита председателя КНР, в рамках которого состоится церемония официальной встречи, которая начнется в 15:00 мск, переговоры в узком и расширенном составе, подписание документов, а также заявления для СМИ. Песков также отметил, что в ходе переговоров глав государств будут затронуты темы мирного плана Китая по Украине. По словам Пескова, Путин даст исчерпывающие разъяснения по ситуации на Украине.

Ранее по теме: Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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