Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит в Россию будет плодотворным
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву будет плодотворным. С таким заявлением выступил китайский лидер по прибытии в Россию.
«Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Си Цзиньпин также добавил, что рассчитывает обсудить с Путиным международные темы и наметить план развития стратегического взаимодействия. Председатель КНР выразил готовность стоять на страже мирового порядка, основанного на международном правопорядке, вместе с Россией.
Китайский лидер поблагодарил президента России за приглашение «прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом» и выразил слова «приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России». Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, которые связаны «горами и реками».
Си Цзиньпин приземлился сегодня, 20 марта, в Москве в аэропорту «Внуково». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что неформальная беседа между Путиным и Си состоится 20 марта ориентировочно в 16:30 мск, она будет проходить один на один и продолжится за неформальным обедом.
На следующий день, 21 марта, будет основной день государственного визита председателя КНР, в рамках которого состоится церемония официальной встречи, которая начнется в 15:00 мск, переговоры в узком и расширенном составе, подписание документов, а также заявления для СМИ. Песков также отметил, что в ходе переговоров глав государств будут затронуты темы мирного плана Китая по Украине. По словам Пескова, Путин даст исчерпывающие разъяснения по ситуации на Украине.