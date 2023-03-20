Минобороны сообщило о приближении двух бомбардировщиков США к границе России
Недалеко от российской границы в районе Балтийского моря были обнаружены два стратегических бомбардировщика США В-52Н, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Для того, чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель Су-35.
«После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», – указано в сообщении.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители. В ведомстве уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивалось, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.