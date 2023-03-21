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Ярославский губернатор решил ликвидировать большинство институтов развития

Ведомости

Ряд государственных и бюджетных учреждений в Ярославской области будут ликвидированы в ходе кадровой оптимизации. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил губернатор Михаил Евраев.

По его словам, управленческий аппарат в регионе был «дичайше раздут». Осенью 2022 г. по инициативе губернатора началось сокращение чиновников на треть, этот процесс на данный момент завершен на 95%. «Я более того скажу, обязательно будем по целому ряду направлений дальше двигаться, потому что в некоторых случаях это не одна треть, а две трети. А некоторые учреждения вообще будут ликвидированы. Например, у нас шесть институтов развития. Ну а зачем нам шесть институтов развития, если можно иметь один, максимум два? Вот в таких случаях всегда будут приниматься решения по оптимизации», — сказал Евраев.

Он уточнил, что сокращения проводятся «не для того, чтобы сэкономить, а для того, чтобы создать нормальные условия труда». Кроме того, в регионе, по словам губернатора, будет введена система KPI для ежегодной оценки деятельности управленцев на государственной и муниципальной службе. «И будут обязательно меры позитивной мотивации. Мы хотим серьезно поощрять тех людей, которые качественно работают. Если мы правильно выстроим систему мотивации, мы точно достигнем успеха и у нас будет огромное развитие по всем направлениям», — заявил губернатор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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