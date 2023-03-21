Ярославский губернатор решил ликвидировать большинство институтов развития

По его словам, управленческий аппарат в регионе был «дичайше раздут». Осенью 2022 г. по инициативе губернатора началось сокращение чиновников на треть, этот процесс на данный момент завершен на 95%. «Я более того скажу, обязательно будем по целому ряду направлений дальше двигаться, потому что в некоторых случаях это не одна треть, а две трети. А некоторые учреждения вообще будут ликвидированы. Например, у нас шесть институтов развития. Ну а зачем нам шесть институтов развития, если можно иметь один, максимум два? Вот в таких случаях всегда будут приниматься решения по оптимизации», — сказал Евраев.