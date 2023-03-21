ООН пока не считает возможным запуск процесса мирного урегулирования на Украине

Он также отметил, что оценка генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о возможности мирного урегулирования пока не изменилась. «Очевидно, что развитие событий свидетельствует о том, что различные стороны вновь пытаются способствовать мирным усилиям. Если это поможет открыть возможности, то это будет хорошим развитием событий», – подчеркнул Хак.