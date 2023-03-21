ООН пока не считает возможным запуск процесса мирного урегулирования на Украине
ООН в настоящее время не считает возможным начало процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, но готова поддержать позитивные изменения, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.
«В данный момент, как вы видите из наших ежедневных сообщений о насилии на земле и о ходе военных операций, очевидно, что трудно представить сейчас мирный процесс», – сказал представитель (цитата по ТАСС). Он отметил готовность ООН поддерживать урегулирование конфликта, если «динамика сможет измениться».
Он также отметил, что оценка генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о возможности мирного урегулирования пока не изменилась. «Очевидно, что развитие событий свидетельствует о том, что различные стороны вновь пытаются способствовать мирным усилиям. Если это поможет открыть возможности, то это будет хорошим развитием событий», – подчеркнул Хак.
Ранее Китай и Россия приняли совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость нарушения интересов любой страны в сфере безопасности. В тексте заявления российская и китайская стороны обратились ко всем государствам с «призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное доверие», а также «отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода».