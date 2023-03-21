Добряков стал новым заместителем руководителя Росавиации
Андрей Добряков назначен на должность заместителя руководителя Росавиации, следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения председателя правительства России Михаила Мишустина.
«Назначить Добрякова Андрея Анатольевича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», – говорится в тексте документа.
В пресс-службе Росавиации рассказали, что на новой должности Добряков будет курировать вопросы поддержания летной годности и сертификации авиационной техники.
Добряков стал пятым заместителем Александра Нерадько, который и возглавляет ведомство. Также эти должности занимают Дмитрий Ядров, Георгий Бахарев, Наталья Андрианова и Владимир Потешкин.