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Добряков стал новым заместителем руководителя Росавиации

Ведомости

Андрей Добряков назначен на должность заместителя руководителя Росавиации, следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Назначить Добрякова Андрея Анатольевича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», – говорится в тексте документа.

В пресс-службе Росавиации рассказали, что на новой должности Добряков будет курировать вопросы поддержания летной годности и сертификации авиационной техники.

Добряков стал пятым заместителем Александра Нерадько, который и возглавляет ведомство. Также эти должности занимают Дмитрий Ядров, Георгий Бахарев, Наталья Андрианова и Владимир Потешкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных