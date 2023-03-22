Яровая заявила о возможности США управлять распространением эпидемий
Созданные в США лаборатории двойного назначения позволяют формировать распространение эпидемий, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«В США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий», – сказала Яровая (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что в «глобальном плане военно-биологического освоения стран мира» задействованы не только американские спецслужбы и Пентагон, но и «подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации».
10 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов сообщил имена десятков граждан Украины, участвовавших в проведении военно-биологических программ США на территории страны.
В списке оказались начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун, который организовывал взаимодействие минобороны Украины с агентством США по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA), заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья минздрава Украины Ирина Демчишина, которая выступала посредником в связях с подрядными организациями Пентагона, и др.
Минобороны РФ в марте 2022 г. показало документы, которые доказывают, что на Украине занимались созданием компонентов биологического оружия. Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине существовала «сеть из десятков лабораторий», где при поддержке США осуществлялись военно-биологические программы. В США, в свою очередь, опровергли разработку биологического оружия на Украине.