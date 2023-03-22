Яровая заявила о возможности США управлять распространением эпидемий

Минобороны РФ в марте 2022 г. показало документы, которые доказывают, что на Украине занимались созданием компонентов биологического оружия. Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине существовала «сеть из десятков лабораторий», где при поддержке США осуществлялись военно-биологические программы. В США, в свою очередь, опровергли разработку биологического оружия на Украине.